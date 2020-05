Il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 8 maggio 2020)die modificadei: l'art. 632 c.p.Il bene giuridico protettoLa condotta sanzionata dall'art. 632 c.p.La penaElemento soggettivodie modificadei: l'art. 632 c.p.Torna su L'art. 632 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, per trarne profitto per sé o per altri, si adoperino per deviareoppure apportino modifiche allodeinell'altrui proprietà. Per completezza espositiva, si riporta il dispositivo della norma in oggetto: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia, ovvero immuta nell'altrui proprietà lodei, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206". Il bene giuridico protetto To...