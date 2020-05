GF Vip, Serena Enardu sorprende: le dure parole nei confronti degli ex coinquilini (Di venerdì 8 maggio 2020) Serena Enardu nel rispondere a qualche domanda su Instagram ha sorpreso molto i suoi fan e non solo per le parole usate sugli ex coinquilini del reality GF Vip: Serena Enardu parla dell’esperienza nel reality Serena Enardu sta facendo molto discutere negli ultimi mesi. Da ex tronista di Uomini e Donne e da una storia molto travagliata e finita male con Giovanni Conversano, è tornata in tv questa volta per affrontare le sue pene d’amore con Pago. Avevano una relazione da sette anni quando hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip. In quell’occasione si sono lasciati e lei ha avuto un flirt con Alessandro Graziani. Tuttavia, quando Pago ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, Serena è piombata di nuovo nella sua vita decisa a tornare con lui. Nonostante il pubblico avesse votato più volte per non farla rimanere nel reality, ... Leggi su kontrokultura ‘Gf Vip 4’ - Serena Enardu viene interpellata sui rapporti stretti nel reality e la sua risposta sorprende i fan!

Serena Enardu tradisce una ex concorrente | Tutti nemici al GF Vip

Serena Enardu sponsor di se stessa | Dopo il GF Vip : “Sono pronta” (Di venerdì 8 maggio 2020)nel rispondere a qualche domanda su Instagram ha sorpreso molto i suoi fan e non solo per leusate sugli exdel reality GF Vip:parla dell’esperienza nel realitysta facendo molto discutere negli ultimi mesi. Da ex tronista di Uomini e Donne e da una storia molto travagliata e finita male con Giovanni Conversano, è tornata in tv questa volta per affrontare le sue pene d’amore con Pago. Avevano una relazione da sette anni quando hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip. In quell’occasione si sono lasciati e lei ha avuto un flirt con Alessandro Graziani. Tuttavia, quando Pago ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip,è piombata di nuovo nella sua vita decisa a tornare con lui. Nonostante il pubblico avesse votato più volte per non farla rimanere nel reality, ...

KontroKulturaa : GF Vip, Serena Enardu sorprende: le dure parole nei confronti degli ex coinquilini - - Diva_VIP : RT @andreasso1951: Buongiorno fratelli e sorelle italiane ovunque voi siate nel mondo uniti dal tricolore sia per tutti noi e per i nostri… - diegodemme4 : Quest’anno che non ci sarà nessuno di TI Vip (Pago/Sossio) al Gf Vip ci sarà sicuro un tronista, mi ci gioco la dig… -