De Luca jr va pazzo per il Mes (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nulla di tutto quello che avevano paventato i sovranisti creando tensione e allarmismo sul Mes si e’ avverato. Per l’Italia sono a disposizione 36 miliardi di risorse per il sistema sanitario senza condizionalità e senza Troika, con buona pace delle fake news di Salvini e Meloni. Nella discussione con i nostri partner europei siamo alle battute finali”. Cosi’ Piero De Luca, figlio del governatore campano e capogruppo del Pd in commissione Politiche europee alla Camera. “Ma con la lettera al presidente Mario Centeno, finalmente Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni eliminano tutti i dubbi sulla natura della nuova linea di credito del Meccanismo europeo di stabilita’. Non sara’ applicata alcuna condizione, ne’ vincolo di controllo esterno; nessuna sorveglianza rafforzata, ne’ obbligo di programmi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nulla di tutto quello che avevano paventato i sovranisti creando tensione e allarmismo sul Mes si e’ avverato. Per l’Italia sono a disposizione 36 miliardi di risorse per il sistema sanitario senza condizionalità e senza Troika, con buona pace delle fake news di Salvini e Meloni. Nella discussione con i nostri partner europei siamo alle battute finali”. Cosi’ Piero De, figlio del governatore campano e capogruppo del Pd in commissione Politiche europee alla Camera. “Ma con la lettera al presidente Mario Centeno, finalmente Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni eliminano tutti i dubbi sulla natura della nuova linea di credito del Meccanismo europeo di stabilita’. Non sara’ applicata alcuna condizione, ne’ vincolo di controllo esterno; nessuna sorveglianza rafforzata, ne’ obbligo di programmi ...

MegaleHellas : Fiorello pazzo di De Luca, tre tweet in poche ore: ''Credo di amarlo. C'è del Fratacchionismo'' - buch_1977 : @assurdistan @pbiagiola @Diegorusso626 @GianzDav @ArkadiMaslow @mario_guermandi @RM_marco01 @antonioripa… - maverick_luca : @sangesnicola @Emanuel71731683 Quando il toro incorona uno di questi pezzi di merda godo come un pazzo, l'apoteosi… - infoitcultura : Fiorello pazzo di De Luca, tre tweet in poche ore: 'Credo di amarlo. C'è del Fratacchionismo' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca pazzo De Luca jr va pazzo per il Mes anteprima24.it Fiorello pazzo di De Luca, tre tweet in poche ore: "Credo di amarlo. C'è del Fratacchionismo"

Vincenzo De Luca nella serata di lunedì è stato protagonista di un vero e proprio show nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’. A proposito degli affetti stabili e dei possibili rientri fuori ...

Giampaolo Pazzini, curiosità e aneddoti del numero 11 del Verona

VERONA – Il sito ufficiale dell’Hellas Verona ha dedicato oggi uno spazio al suo attaccante numero 11, Giampaolo Pazzini. Un viaggio dal calcio professionistico fino alla più recente stagione con la ...

Vincenzo De Luca nella serata di lunedì è stato protagonista di un vero e proprio show nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’. A proposito degli affetti stabili e dei possibili rientri fuori ...VERONA – Il sito ufficiale dell’Hellas Verona ha dedicato oggi uno spazio al suo attaccante numero 11, Giampaolo Pazzini. Un viaggio dal calcio professionistico fino alla più recente stagione con la ...