David di Donatello 2020 vincitori, Il Traditore miglior regia e miglior film, Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori (Di venerdì 8 maggio 2020) David di Donatello 2020 tutti i vincitori, Il Traditore batte Pinocchio 5-4, tre David per Il Primo Re È in corso su Rai 1 la cerimonia dei David di Donatello 2020 con tutti i vincitori in collegamento diretto da casa con lo studio televisivo di Carlo Conti. David di Donatello 2020 per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per il film Il Traditore, miglior attrice protagonista Jasmine Trinca per La Dea Fortuna. David DI Donatello TUTTI I vincitori, DIRETTA IN AGGIORNAMENTO CLICCA QUI miglior regia: MARCO BELLOCCHIO, IL ... Leggi su spettacoloitaliano David di Donatello 2020 : Carlo Conti si supera e la Golino emoziona

Pierfrancesco Favino vince il David di Donatello (da casa) - e Anna Ferzetti corre a baciarlo

David di Donatello 2020 vincitori - Il Traditore miglior regia - Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori (Di venerdì 8 maggio 2020)ditutti i, Ilbatte Pinocchio 5-4, treper Il Primo Re È in corso su Rai 1 la cerimonia deidicon tutti iin collegamento diretto da casa con lo studio televisivo di Carlo Conti.diper ilattore protagonista a Pierfrancesco Favino per ilIlattrice protagonista Jasmine Trinca per La Dea Fortuna.DITUTTI I, DIRETTA IN AGGIORNAMENTO CLICCA QUI: MARCO BELLOCCHIO, IL ...

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #LuigiLoCascio il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore non protagonista, per #IlTraditore di… - Larabrusi : RT @PremiDavid: E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne La dea Fo… - maryguardacose : RT @PremiDavid: E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravigliosa”… -