Coronavirus in Svezia, la linea morbida non funziona: boom di contagi e decessi (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel Paese che ha scelto di non imporre alcun lockdown o distanziamento sociale negli ultimi giorni si è verificata un’impennata di contagi e vittime da Coronavirus Non stanno andando bene le cose in Svezia, paese che ha scelto la strada più rischiosa per tentare di arginare la pandemia di Coronavirus. Qui il lockdown non è … L'articolo Coronavirus in Svezia, la linea morbida non funziona: boom di contagi e decessi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Svezia contro il lockdown ma i morti crescono

WRicciardi : Coronavirus, Svezia senza lockdown. Molti morti: «Siamo stupiti» - Corriere : Molti morti nella Svezia senza lockdown. «Siamo stupiti» - Corriere : In Svezia, dove non è mai stato decretato il lockdown, ci sono molti morti. Il Paese non ha dati confortanti rispet… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, la Svezia supera 3mila morti, ma continua senza lockdown - patbon1951 : RT @Leo____24: Ricordiamo che per l'OMS la Svezia era il modello da prendere in considerazione -