Coronavirus, i dati dell’8 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.327, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 217.185. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.663 unità, quindi al momento risultano positive 87.961 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.168, con un decremento di 143 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.636, ovvero 538 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 72.157, quindi 982 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 243 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 30.201. Da ieri si registrano anche 2.747 nuove guarigioni, quindi il ... Leggi su romadailynews Coronavirus - i dati : altri 234 morti - superate le 30mila vittime. Trend del contagio stabile - la metà dei nuovi casi in Lombardia

