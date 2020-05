GiovanniToti : Introvabili le #mascherine a 50 centesimi! Il governo prima di annunciare il prezzo fisso doveva garantire la forni… - Neuro_Mans : Per centralizzare e dirigere l’#economia bisogna che a valle ci sia #fiducia, se non c’è si crea #caos; è il caso d… - fisco24_info : Caos mascherine a prezzo calmierato: poche e in ritardo: Le farmacie hanno terminato le scorte, il prezzo a 50 cent… - comedian72 : Dopo due mesi siamo in pieno caos ed ieri sera #Sileri ha ammesso a #Piazzapulita che non ci sono reagenti per i ta… - Paola55459402 : RT @TV2000it: Mascherine ancora caos, è un problema trovarle -

La Fase due è già partita da qualche giorno e molti italiani rischiano di dover rinunciare alla mascherina chirurgica a prezzo calmierato a 50 centesimi. Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, ...

È partita ieri la consegna delle prime mascherine fornite dalla Regione e affidata, a Torino, agli amministratori di condominio. Un sistema che non convince e che, tra burocrazia e incomprensioni, ha ...

