Vigile di Roma nei guai: fa entrare la moglie estetista in ufficio per le colleghe (Di giovedì 7 maggio 2020) Un centro estetico improvvisato in ufficio: un Vigile urbano di Roma è finito nei guai per aver consentito alla moglie, estetista, di operare nella sede del comando del Pics, il Nucleo di Pronto intervento del centro storico. I fatti risalgono all’inizio di aprile: la donna si sarebbe occupata delle colleghe del marito rendendosi disponibile per manicure e trattamenti di bellezza, mentre l’epidemia era in corso.Il Messaggero riporta la vicenda, che si sarebbe concentrata in due giorni, il 6 e il 7 aprile, quando l’agente avrebbe accompagnato la moglie sul suo posto di lavoro, reperendole le nuove clienti. Le Vigilesse, secondo quanto ricostruito, avrebbero avuto almeno una accortezza, quella di timbrare un’ora di permesso per dedicarsi a mani e unghie, fatto che, tuttavia, non le ha risparmiate dal finire sotto inchiesta disciplinare.Sarà ... Leggi su huffingtonpost Roma - vigile porta la compagna estetista al comando per fare la manicure alle colleghe in pieno lockdown

