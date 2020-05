USA, atteso calo produttività nel settore non agricolo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nel 1° trimestre del 2020 la produttività del settore non agricolo in USA è scesa su base annua del 2,5%, dopo il +1,2% precedente, risultando tuttavia migliore delle attese degli analisti che erano per un -5,5%. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato del 4,8% dopo il +0,9% del 4° trimestre 2019 e contro il +4% del consensus. Leggi su quifinanza Usa - Trump : “Un piano atteso da decenni - altri 2.000 miliardi per infrastrutture”

Coronavirus - morto operatore 118 di Bergamo/ Atteso esito tampone : centrale chiusa (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nel 1° trimestre del 2020 la produttività delnonin USA è scesa su base annua del 2,5%, dopo il +1,2% precedente, risultando tuttavia migliore delle attese degli analisti che erano per un -5,5%. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato del 4,8% dopo il +0,9% del 4° trimestre 2019 e contro il +4% del consensus.

MercurioPsi : @marketingpmi @PoliticaPerJedi Secondo me il referendum è stato un successo. Solo il 28% dei romani usa i mezzi pub… - dtm96_usa : RT @lucabianchin7: L'aereo privato di Ronaldo è decollato da Madeira. Cristiano è atteso a Torino in serata. #juve #COVID?19 @Gazzetta_it h… - Brownfox_51 : Nuovo tampone rileva il coronavirus dalla saliva: più sicuro e sensibile secondo una ricerca USA Velocità, la preci… - MaragnoThomas : @benedettofra70 @George_Friedman ... nulla contro @JoeBiden, ma bisogna ammettere sua candidatura debole sotto molt… - EAlessandrolodi : RT @frank9you: @StefanoFassina @Lagarde USA atteso deficit del 18,7%,prezzi al consumo in discesa,la Fed sarà il maggior acquirente,senza l… -

Ultime Notizie dalla rete : USA atteso USA, atteso calo produttività nel settore non agricolo Teleborsa Borse, bene l'Europa. Altri 3 milioni di disoccupati in Usa. Enel premiata dai conti

L'Europa prova a rialzare la testa dopo la seduta in rosso della vigilia, con gli indici tutti in rialzo e gli occhi sempre puntati sulle trimestrali. Si preannuncia con il segno più anche l'avvio del ...

USA, atteso calo produttività nel settore non agricolo

(Teleborsa) - Nel 1° trimestre del 2020 la produttività del settore non agricolo in USA è scesa su base annua del 2,5%, dopo il +1,2% precedente, risultando tuttavia migliore delle attese degli analis ...

L'Europa prova a rialzare la testa dopo la seduta in rosso della vigilia, con gli indici tutti in rialzo e gli occhi sempre puntati sulle trimestrali. Si preannuncia con il segno più anche l'avvio del ...(Teleborsa) - Nel 1° trimestre del 2020 la produttività del settore non agricolo in USA è scesa su base annua del 2,5%, dopo il +1,2% precedente, risultando tuttavia migliore delle attese degli analis ...