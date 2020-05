Umberto Smaila diventerà nonno: la moglie di Rudy aspetta un figlio (Di giovedì 7 maggio 2020) Umberto Smaila diventerà presto nonno. L'annuncio è arrivato durante la puntata del 7 maggio di Mattino Cinque. "Questa notizia credo che possa portare un po' di gioia in un periodo difficile come questo: mia moglie è incinta, aspettiamo un bambino", ha raccontato Rudy Smaila, figlio di Umberto, in collegamento con Federica Panicucci. Collegato da casa, Smaila Senior ha accolto la notizia con un applauso. "Queste sono belle notizie, vi faccio le nostre felicitazioni", è stato invece il commento della padrona di casa.Rudy diventerà papà per la prima volta all'età di 38 anni. Lui e la moglie Paola sono convolati a nozze nel 2017 dopo una lunga storia d'amore.Umberto Smaila diventerà nonno: la moglie di Rudy aspetta un figlio 07 maggio 2020 12:16. Leggi su blogo Umberto Smaila : “La gente come me rimarrà disoccupata per tanti mesi - mentre i virologi guadagnano il triplo”

Paola - moglie di Rudy Smaila - è incinta/ Nonno Umberto applaude commosso a Mattino5

