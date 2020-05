zazoomnews : Tomiyasu alla Roma?- Calciomercato trattativa difficile: il Bologna vuole 10 milioni - #Tomiyasu #Roma?-… - CaratiGmail : @CorSport si, esatto, complimenti...scambio alla pari e magari anche con un contributo economico a favore della R… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomiyasu alla

Il calciomercato Roma, come si vedeva anche nei giorni scorsi, valuta in particolar modo la situazione dei suoi terzini: in questo momento nessuno degli esterni bassi giallorossi è certo di restare a ...Sport - Commenta per primo La Roma fa sul serio per portare nella capitale Takehiro . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , la Roma avrebbe già offerto 1,5 milioni ai rossoblù aggiunge ...