(Di giovedì 7 maggio 2020) LIVORNO. Il “”, secondo la bozza del “decreto maggio” intervienesu lavori minori, come quelli già incentivati dal “bonus facciate”, a patto che si facciano insieme agli interventi strutturali. Ecco i dettagli della proposta.COSA CAMBIA PER IL BONUS FACCIATE? In pratica sparisce il vecchio limite alla detrazione, sostituito dal nuovo tetto. Unalladell'abitazione o del condominio, se eseguito in contemporanea ai lavori antisismici o di miglioramento energetico, non sarà più limitato a una detrazione fiscale del 90 % ma finirà sotto il “cappello” della detrazione del 110 %.CHI HA DIRITTO AL BONUS? Possono godere del bonus il proprietario, l'usufruttuario, l'inquilino, il comodatario, i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società ...

zazoomnews : Superbonus gratis anche la facciata se l’opera fa parte dello stesso intervento - #Superbonus #gratis #anche… - zazoomnews : Fai i lavori a casa gratis: cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al superbonus - #lavori #gratis:… - infoitinterno : Superbonus edilizia: da luglio ristrutturazioni in casa gratis - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Fai i lavori a casa gratis: cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al s?u?p?e?r?b?o?n?u?s? - annadl52 : RT @iltirreno: ?? Fai i lavori a casa gratis: cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al s?u?p?e?r?b?o?n?u?s? -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus gratis

2. che le imprese che svolgono i lavori accettino di essere pagate in “natura”: con la cessione del credito di imposta (e non con i soldi); 3. che i lavori da eseguire rientrino in quelli che hanno di ...Facciamo un esempio: la Gufo srl fa lavori per 10mila euro in casa del Signor Rossi. In questo modo, anche le famiglie con redditi molto bassi o nulli potranno svolgere importanti lavori di ristruttur ...