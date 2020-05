Sonos Arc, la nuova soundbar con Dolby Atmos (Di giovedì 7 maggio 2020) Il sistema per l’audio domestico Sonos si arricchisce di un nuovo elemento: Arc è la soundbar con supporto Dolby Atmos che si pone come alternativa premium all’attuale modello Beam e manda in pensione le linee Playbar e Playbase. Inoltre è consigliata in abbinamento al nuovo subwoofer Sub (Gen 3) e gli altoparlanti One SL. Il design di Arc ha forme arrotondate piuttosto eleganti compatibili con gli ambienti domestici, anche i più ricercati. Le dimensioni sono però più generose (203 x 364 x 154 mm) poiché sono integrati 11 altoparlanti che indirizzano il suono in tutte le direzioni grazie anche a una griglia esterna in materiale plastico composta da più di 76.000 fori. Nello specifico il canale centrale è stato sviluppato per valorizzare i dialoghi con una tecnologia ad hoc, mentre quelli laterali per fornire senso di ... Leggi su wired (Di giovedì 7 maggio 2020) Il sistema per l’audio domesticosi arricchisce di un nuovo elemento: Arc è lacon supportoche si pone come alternativa premium all’attuale modello Beam e manda in pensione le linee Playbar e Playbase. Inoltre è consigliata in abbinamento al nuovo subwoofer Sub (Gen 3) e gli altoparlanti One SL. Il design di Arc ha forme arrotondate piuttosto eleganti compatibili con gli ambienti domestici, anche i più ricercati. Le dimensioni sono però più generose (203 x 364 x 154 mm) poiché sono integrati 11 altoparlanti che indirizzano il suono in tutte le direzioni grazie anche a una griglia esterna in materiale plastico composta da più di 76.000 fori. Nello specifico il canale centrale è stato sviluppato per valorizzare i dialoghi con una tecnologia ad hoc, mentre quelli laterali per fornire senso di ...

