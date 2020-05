Sondaggi elettorali EMG, risalgono Movimento 5 Stelle e governo (Di giovedì 7 maggio 2020) Sondaggi elettorali EMG, risalgono Movimento 5 Stelle e governo Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di EMG per Agorà continua il piccolo recupero del Movimento 5 Stelle che ha invertito il trend discendente che ormai lo caratterizzava da quasi due anni. Per EMG questa settimana sale del 0,4% portandosi al 15,1%, un livello ancora inferiore a quello dei Sondaggi elettorali di altri istituti ancora più generosi. Segui Termometro Politico su Google News Sono voti sottratti non al PD, che rimane stabile al 20,7%, ma forse a La Sinistra, che perde il 0,3% e va al 2,2%. All’interno della maggioranza vi è anche Italia Viva, che rimane altissima, al 5%, perdendo solo un decimale. Le forze di governo sono dunque stabili. Al contrario il centrodestra appare in discesa, a causa del continuo trend al ribasso della Lega, che perde mezzo punto, andando al ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Noto : bene Forza Italia - fermi Pd e M5S

