Sanita' privata, Aiop-Aris “Il rinnovo del contratto resta una priorita'” (Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una priorita' per Aiop e Aris”. Lo affermano in una nota congiunta Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, e P. Virginio Bebber, presidente nazionale Aris, commentando l'annuncio dello stato di agitazione da parte delle principali sigle sindacali della Sanita'.“Anche nella drammatica emergenza Sanitaria, che ha colpito il Paese, abbiamo continuato a chiedere al Governo di potere proseguire il dialogo con le Istituzioni e le Parti sociali, sia per addivenire, nelle modalita' concordate, sin dall'inizio della trattativa, alla definizione del CCNL, sia per affrontare le sopravvenute criticita' che, nella fase emergenziale, hanno investito tutte le nostre strutture, che hanno garantito, tempestivamente e ... Leggi su liberoquotidiano Pubblica o privata? La sanità sia efficace

Sindacati : lavoratori sanità pubblica e privata - stop divario

La sanità privata finisce sotto accusa (ma ha raddoppiato le terapie intensive) (Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ildelnazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una' per;. Lo affermano in una nota congiunta Barbara Cittadini, presidente nazionale di, e P. Virginio Bebber, presidente nazionale, commentando l'annuncio dello stato di agitazione da parte delle principali sigle sindacali della'.“Anche nella drammatica emergenzaria, che ha colpito il Paese, abbiamo continuato a chiedere al Governo di potere proseguire il dialogo con le Istituzioni e le Parti sociali, sia per addivenire, nelle modalita' concordate, sin dall'inizio della trattativa, alla definizione del CCNL, sia per affrontare le sopravvenute criticita' che, nella fase emergenziale, hanno investito tutte le nostre strutture, che hanno garantito, tempestivamente e ...

Noovyis : (Sanita' privata, Aiop-Aris “Il rinnovo del contratto resta una priorita'”) Playhitmusic - - CGavinana : #Sanità e #salute #RegioneToscana: Fa acqua da tutte le parti la recente #convenzione tra Azienda #ToscanaCentro &… - giovanniespos21 : RT @cislfp: #Contratti. Cgil, Cisl e Uil scrivono ad #aris #aiop e, per conoscenza, a @robersperanza e @sbonaccini : proclamato lo stato d… - giovanniespos21 : RT @FpCgilNazionale: ?? ++ ????????????’ ?????????????? ?? ??????, ???? ?????? ?????????? ???? ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ?????????????????? ++ Anni di attesa, in prima line… - sociofra : @GiuliettaVanni @AvoiceBe Ma poi capisco i reparti specifici per il virus, ma con le cautele devono tornare a lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanita privata Sanita’ privata, Aiop-Aris “Il rinnovo del contratto resta una priorita’” TuttOggi Sanita' privata, Aiop-Aris "Il rinnovo del contratto resta una priorita'"

ROMA (ITALPRESS) - "Il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una priorita' per AIOP e ARIS". Lo affermano in ...

Sanità privata, Aiop-Aris "il rinnovo del contratto resta una priorita'"

ROMA (ITALPRESS) - "Il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una priorita' per AIOP e ARIS". Lo affermano in ...

ROMA (ITALPRESS) - "Il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una priorita' per AIOP e ARIS". Lo affermano in ...ROMA (ITALPRESS) - "Il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del SSN continua a essere una priorita' per AIOP e ARIS". Lo affermano in ...