Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato LIVE: si parte alle 15.30 (Di giovedì 7 maggio 2020) Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alla Ripresa del campionato di calcio di Serie A. Segui gli aggiornamenti in diretta con il LIVE di CalcioNews24: 12.00 – Sarà una giornata fondamentale per il calcio, ricordiamo che le parti cercheranno un accordo sulle pratiche da applicare alla Ripresa del campionato. Sarà importantissimo trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 “Abbiamo paura - siamo stati tutti toccati. Mai fatto un tampone” : Gastaldello sulla ripresa della Serie A

Ripresa Serie A - il Milan torna a lavoro : non c’è Ibra. Atalanta - UFFICIALE : Sportiello negativo al tampone

Ripresa serie A - i calciatori sono perplessi : l’AIC monitora (Di giovedì 7 maggio 2020)A,ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadereore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Iltecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alladel campionato di calcio diA. Segui gli aggiornamenti in diretta con ildi CalcioNews24: 12.00 – Sarà una giornata fondamentale per il calcio, ricordiamo che le parti cercheranno un accordo sulle pratiche da applicare alladel campionato. Sarà importantissimo trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Ripartenza Serie A, Giuseppe Conte scende in campo: incontrerà Gravina e Dal Pino - DiMarzio : Due macchinari per test sierologico e tamponi da effettuare in autonomia: così il calcio prova a ripartire - DiMarzio : #SerieA, Lega unita: 'Portiamo a termine il campionato'?? - CalcioWeb : ???? La posizione di #Gastaldello sulla ripresa della #SerieA 'Abbiamo paura, siamo stati tutti toccati. Non si può… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa serie A, gestione positivi, data ripartenza, calcio in tv e verdetti a tavolino: VOTA i nostri sondaggi Corriere dello Sport Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato LIVE: si parte alle 15.30

Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico sc ...

Ripresa Serie A, Gastaldello dice no: «È ingiusto. Non ci sentiamo sicuri»

Gastaldello contrario alla ripresa della Serie A: «Se il prezzo è farci male, non ne vale più la pena. Dico no» Il Brescia, con il presidente Massimo Cellino, è stato fin dal primo momento uno dei clu ...

Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico sc ...Gastaldello contrario alla ripresa della Serie A: «Se il prezzo è farci male, non ne vale più la pena. Dico no» Il Brescia, con il presidente Massimo Cellino, è stato fin dal primo momento uno dei clu ...