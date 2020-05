Riaperture anticipate, il pressing delle Regioni a contagio zero: “Bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio” (Di giovedì 7 maggio 2020) Continuano a premere sul piede dell’acceleratore per ottenere una riapertura anticipata di alcune attività – bar, negozi, ristoranti e parrucchieri – le Regioni italiane meno colpite dall’epidemia da Covid-19 e che hanno già raggiunto il tanto atteso “contagio zero”. Dall’altra parte, però, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia invece frena: “Tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità”. I governatori sembrano non avere più pazienza, soprattutto quelli che amministrano territori dove l’emergenza Coronavirus conta oggi meno di dieci contagi al giorno; ... Leggi su tpi Fase2 - Min. Boccia : "Possibili riaperture anticipate in alcune regioni dal 18 maggio"

