Parigi-Roubaix 2020 | nuova data | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Finalmente l’UCI ha ufficializzato il nuovo calendario del, letteralmente stravolto dalla pandemia da Coronavirus, che ha sconvolto il mondo intero. Il penultimo appuntamento di questa annata sarà la, che si disputerà domenica 25 ottobre. Nel medesimo giorno ci sarà anche l’ultima tappa del Giro d’Italia, e la sesta frazione della Vuelta a España con arrivo al Tourmalet. Ebbene sì, sarà una domenica di fuoco, dove i tifosi si dovranno dividere in tre per seguire la passerella finale della Corsa Rosa, una delle tappe più spettacolari della Vuelta, e l’Inferno del Nord francese in versione autunnale, con il meglio degli specialisti del pavé. Ma in tutto ciò c’è una bella, anzi, bellissima notizia per il ciclismo femminile, perchè per la prima volta, al fine di ...