Ospedale Bambino Gesù sull’Emapalumab | “Funziona il farmaco salva-vita conte la sindrome

(Di giovedì 7 maggio 2020) È ilper i bambini con HLH (Linfoistiocitosi Emofagocitica Primaria), unagenetica ultra-rara che lascia poche speranze a chi non riesca ad arrivare in tempo al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Si chiama emapalumab ed è stato sperimentato con successo in questi anni a livello internazionale su un numero selezionato di pazienti. I risultati di questo studio – coordinato in Europa dall’PediatricoGesù – sono stati pubblicati ora dal New England of Medicine, una delle più importanti e prestigiose riviste scientifiche al mondo. L’HLH è una graveiperinfiammartoria che si presenta tipicamente durante l’infanzia (2 bambini ogni 100 mila nuovi nati), ma può manifestarsi anche negli adulti. È caratterizzata da una risposta infiammatoria ...