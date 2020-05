Corriere : A Milano parchi pieni: «Troppa folla e giochi, senza autocontrollo delle famiglie si chiude» - Corriere : Fase 2 a Milano, i parchi sono pieni di persone. Il Comune censura il «liberi tutti» nei giardini pubblici e la vic… - giornalettismo : Sembra di rivedere le scene di fine febbraio, con tanta gente sui #Navigli priva dei dispositivi di protezione.… - EnricoPascucci : Milano is the new Napoli (voi invece quanti milioni di persone riuscite a far incazzare con un solo tweet?) - DavidBlack1980 : RT @Disagio4all: Intanto a Milano... Ma i controlli dove sono, cazzo!? @BeppeSala -

Ultime Notizie dalla rete : Milano folla Milano, folla in Darsena all'ora dell'aperitivo: quasi nessuno con la mascherina Il Messaggero La folla sui Navigli a Milano all’ora dell’aperitivo (in molti senza mascherina)

Sembra di essere tornati ai giorni conclusivi del mese di febbraio. A Milano, la tentazione della folla Navigli non sembra arrestarsi, nonostante siano passati soltanto 72 ore dalla fine del lockdown.

Milano choc, folla in Darsena all'ora dell'aperitivo: quasi nessuno con la mascherina

Fase 2, tana libera tutti. Si potrebbe parafrasare così la situazione alla Darsena di Milano. Da ieri all'ora dell'aperitivo, complice anche un clima quasi estivo, centinaia di giovani affollano la zo ...

Sembra di essere tornati ai giorni conclusivi del mese di febbraio. A Milano, la tentazione della folla Navigli non sembra arrestarsi, nonostante siano passati soltanto 72 ore dalla fine del lockdown.Fase 2, tana libera tutti. Si potrebbe parafrasare così la situazione alla Darsena di Milano. Da ieri all'ora dell'aperitivo, complice anche un clima quasi estivo, centinaia di giovani affollano la zo ...