Messe dal 18 maggio | la Cei vince

(Di giovedì 7 maggio 2020) È stato firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Entrerà in vigore dal 18. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno – nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci – e il Comitato Tecnico-Scientifico. La CEI: leriprendono dal 18I vescovi si erano fatti sentire subito dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte del 26 aprile, con un durissimo comunicato. Il presidente del Consiglio aveva annunciato il protocollo e le prime indiscrezioni datavano il possibile ok per il 10. Poi la ...

TgLa7 : ++ #Fase2, accordo tra governo e Cei: dal 18 maggio ripresa delle messe con i fedeli ++ - pietroraffa : ??== Accordo tra Governo e Cei, #messe dal 18 maggio = È stato firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocol… - Avvenire_Nei : Messe, sì già da maggio: dall'11 all'aperto e dal 25 nelle chiese - ilSicilia : Fase 2: accordo tra Governo e Cei, via alle messe dal 18 maggio - bisciahadid : Messe dal 18 Maggio benissimo allora voglio trovare aperti anche parrucchiere, estetista e negozi, ma velocemente anche! @GiuseppeConteIT -

