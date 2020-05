Maggio dei Monumenti 2020, parte oggi con il concerto di Ciccio Merolla (Di giovedì 7 maggio 2020) Maggio dei Monumenti 2020: Giordano Bruno 20/20: la visione oltre la catastrofe. Giovedì 7 Maggio, alle ore 18, al Teatrino di Corte “SOLO” di Ciccio Merolla. Nonostante l’emergenza di questa drammatica pandemia, non si è fermata, per questo lungo week, la programmazione, a cura dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, per il Maggio dei Monumenti 2020, che quest’anno è stato intitolato al celebre filosofo, ucciso sul rogo dal Chiesa: “Giordano Bruno 20/20: la visione oltre la catastrofe”. Partirà, infatti, da domani giovedì 7 Maggio, e troverà il suo momento clou, alle 18, al Teatrino di Corte con “Solo”, il concerto di Ciccio Merolla, che sarà trasmesso in diretta sulle pagine social dell’Assessorato del Comune di Napoli. In un momento così ... Leggi su 2anews La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 7 maggio 2020

Coronavirus - “i cinema riapriranno dal 18 maggio”. Accordo dei distributori per la piattaforma online MioCinema

Coronavirus in Italia : il numero dei dimessi e dei guariti supera quello degli attualmente positivi. Il bollettino del 6 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020)dei: Giordano Bruno 20/20: la visione oltre la catastrofe. Giovedì 7, alle ore 18, al Teatrino di Corte “SOLO” di. Nonostante l’emergenza di questa drammatica pandemia, non si è fermata, per questo lungo week, la programmazione, a cura dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, per ildei, che quest’anno è stato intitolato al celebre filosofo, ucciso sul rogo dal Chiesa: “Giordano Bruno 20/20: la visione oltre la catastrofe”. Partirà, infatti, da domani giovedì 7, e troverà il suo momento clou, alle 18, al Teatrino di Corte con “Solo”, ildi, che sarà trasmesso in diretta sulle pagine social dell’Assessorato del Comune di Napoli. In un momento così ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Siamo stati in mano a dei matti. (Una parte del mio intervento a “Quarta Repubblica”… - vaticannews_it : #6maggio #PapaFrancesco inizia un nuovo ciclo di catechesi all'udienza generale, dedicato alla preghiera, con la fi… - team_world : Come ben sapete i #5SOS non verranno in Italia a Maggio: i due concerti a MILANO e PADOVA sono stati riprogrammati… - Cybeo66 : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. Agenda dei lavori di oggi, giovedì 7 maggio, in Aula e nelle Commissioni ? - lavocedelne : Agenzia delle Entrate, Precompilata 2020 al via con un miliardo di dati: dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio dei Maggio dei Monumenti - Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi - Mostra - Napoli - Canali social Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Arte.it Tra delusioni e repliche, l'aeroporto Catullo rimane ancora chiuso

Ieri, 5 maggio, la ministra ai trasporti Paola De Micheli e il ministro della salute Roberto Speranza hanno firmato il decreto 194. Il provvedimento contiene alcune norme sui trasporti valide fino al ...

Beata Bonizzella, cerimonia a porte chiuse per la protettrice di Trequanda

Rispettando tutte le direttive di sicurezza per contenere la diffusione del contagio da nuovo Coronavirus, sabato 9 maggio alle ore 18:00 nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trequanda, si svolger ...

Ieri, 5 maggio, la ministra ai trasporti Paola De Micheli e il ministro della salute Roberto Speranza hanno firmato il decreto 194. Il provvedimento contiene alcune norme sui trasporti valide fino al ...Rispettando tutte le direttive di sicurezza per contenere la diffusione del contagio da nuovo Coronavirus, sabato 9 maggio alle ore 18:00 nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trequanda, si svolger ...