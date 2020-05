L’Italia è grande | Isolde Kostner | l’oro iridato in superG a Sierra Nevada 1996 e una

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) E’ il 12 febbraio. I Mondiali di, nel sud-est della Spagna, si aprono con un anno di ritardo rispetto a quanto programmato. Ma si aprono, e tanto basta. L‘Italia femminile insegue la storia, visto che non conquista un titolo mondiale dallo storico trionfo di Paula Wiesinger in discesa nel 1932, a Cortina, Mondiali che all’epoca non erano nemmeno tali, ma solo concorsi che la FIS ratificò nove anni più tardi, all’epoca della prima vera edizione (1931). Le speranze dello sci in rosa sono tante, affidate a Deborah Compagnoni, che però ha iniziato la stagione in ritardo causa ennesimo contrattempo a un ginocchio, e, che ha solo 20 anni, ma in bacheca due bronzi olimpici conquistati nel 1994 a Lillehammer! Gardenese di Ortisei, Isi ha due piedi d’oro e sa tirare anche le curve, almeno quelle ...