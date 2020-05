Flavio Briatore costretto a riprendere un hater per rispetto del figlio Nathan Falco (Di giovedì 7 maggio 2020) Flavio Briatore, un commento fa scattare la scintilla Flavio Briatore Ancora una volta è finito nell’occhio del ciclone, a causa di un commento parecchio stupido da parte di uno dei suoi follower. L’uomo è abituato a leggere commenti negativi e rimproveri, accuse, insulti nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia, ma probabilmente questa volta è stato toccato il fondo. Lo si pensa perché mai prima d’ora il re del billionaire ha perso la pazienza. Al centro della discussione la passeggiata che ha fatto fare al figlio Nathan Falco dopo 40 giorni di reclusione forzata a causa del coronavirus. I due si trovano a Monaco, nessuno sa quali siano le regole li, se sono diverse rispetto all’Italia, eppure chiunque si sente di poter rimproverare, accusare e puntare il dito anche se la questione è nata da dal post, ma non ... Leggi su kontrokultura Flavio Briatore | Un hater critica il nome del figlio - lui non ci sta

