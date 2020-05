Elena Sofia Ricci, chi è la figlia Emma Quartullo che recita al suo fianco (Di giovedì 7 maggio 2020) Elena Sofia Ricci ha trasmesso alla figlia Emma Quartullo la passione per la recitazione, tanto che la ragazza ha un sogno, cioè quello di fare l’attrice. Emma Quartullo, classe 1996, è figlia di Elena Sofia Ricci e del regista e sceneggiatore Pino Quartullo. Si è diplomata al liceo classico e poi si è laureata al Dams presso l’Università Roma Tre. Emma ha vissuto per un periodo in Spagna, lasciando l’Italia, e trasferendosi a madrid, dove ha partecipato all’Erasmus. Vivi e lascia vivere: Emma nei panni di Laura da giovane Bella come la madre, da cui ha ereditato il colore ramato dei capelli e il colore degli occhi, la giovane attrice recita accanto alla mamma nella fiction in onda su Raiuno, ogni giovedì sera, dal titolo: Vivi e lascia vivere. Intanto dal suo profilo Instagram la figlia di Elena, mostra un post dove ... Leggi su pianetadonne.blog Elena Sofia Ricci in lacrime : “È morto troppo presto…”

