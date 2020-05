Coronavirus | l’analisi confortante | “Scemerà entro l’estate | terapie intensive vuote per

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Analisi, sull’andamento dei contagi e della mortalità in Italia, quella degli esperti dell’Ordine degli attuatori: “Guardando di numeri, in Italia il, nell’ipotesi di continuità degli attuali trend e di assenza di ulteriori ondate tenderà a scemarel’estate, al più con una coda che nella peggiore delle ipotesi non dovrebbe superare la metà di luglio, mentre il numero di ricoveri in terapia intensiva tenderà allo zero già a partire dalla fine di maggio”. Si legge su MeteoWeb. “Quanto all’andamento della mortalità nel Paese, occorrerà attendere i dati Istat relativi a tutto il 2020 per le inevitabili compensazioni: se il decesso di quanti soffrivano già di altre gravi patologie verrà attribuito al Covid-19, risulterà ...