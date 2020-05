‘Come fai ad avere tutta sta voglia…’: Guendalina Tavassi provocante, lo scatto birichino infiamma i social (Di giovedì 7 maggio 2020) Guendalina Tavassi continua la sua quarantena insieme ad Umberto e ai suoi figli. Tra video, dirette e scatti bollenti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha capito come tenere compagnia i suoi seguaci. Ogni giorno, sul proprio account Instagram regala momenti felici ai propri fan che la suono da ogni parte d’Italia. Alcune ore fa, però, in collegamento con Barbara D’Urso, sua figlia l’ha resa protagonista di un siparietto altamente imbarazzante. Guendalina Tavassi è riuscita ad ottenere una certa notorietà proprio grazie al reality ed oggi è diventata una nota influencer. Questo ovviamente è diventato il suo lavoro ma la sua bambina non la pensa proprio così. Guendalina Tavassi smascherata dalla figlia in diretta tv Guendalina Tavassi, che è spesso ospite in qualità di opinionista nel salotto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 maggio 2020)continua la sua quarantena insieme ad Umberto e ai suoi figli. Tra video, dirette e scatti bollenti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha capito come tenere compagnia i suoi seguaci. Ogni giorno, sul proprio account Instagram regala momenti felici ai propri fan che la suono da ogni parte d’Italia. Alcune ore fa, però, in collegamento con Barbara D’Urso, sua figlia l’ha resa protagonista di un siparietto altamente imbarazzante.è riuscita ad ottenere una certa notorietà proprio grazie al reality ed oggi è diventata una nota influencer. Questo ovviamente è diventato il suo lavoro ma la sua bambina non la pensa proprio così.smascherata dalla figlia in diretta tv, che è spesso ospite in qualità di opinionista nel salotto ...

