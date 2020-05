Coldiretti: domani a Circo Massimo riapre mercato (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – Torna la spesa dal contadino con la riapertura dei farmers market in tutta Italia nel primo weekend dopo il lungo periodo di lockdown che ha causato gravi perdite alle aziende agricole e stravolto i consumi alimentari con il boom di scatolette, surgelati e prodotti a lunga conservazione. L’appuntamento e’ per domani venerdi’ 8 maggio dalle ore 9 al mercato degli agricoltori di Campagna Amica al Circo Massimo di via San Teodoro 74 a Roma, che riapre a servizio delle famiglie che vogliono tornare a consumare prodotti freschi, di stagione, del territorio a chilometri zero. Nei mercati di Campagna Amica sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilita’ di disinfettanti, ingressi contingentati per evitare affollamenti e il rispetto delle distanze di sicurezza ma anche iniziative per l’ordinazione e la consegna ... Leggi su romadailynews Pomezia - domani riapre il mercato della Coldiretti

Cronavirus : Coldiretti Sicilia - ‘ecco la grigliata perfetta da fare domani sul balcone’

Cronavirus : Coldiretti Sicilia - 'ecco la grigliata perfetta da fare domani sul balcone' (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – Torna la spesa dal contadino con la riapertura dei farmers market in tutta Italia nel primo weekend dopo il lungo periodo di lockdown che ha causato gravi perdite alle aziende agricole e stravolto i consumi alimentari con il boom di scatolette, surgelati e prodotti a lunga conservazione. L’appuntamento e’ pervenerdi’ 8 maggio dalle ore 9 aldegli agricoltori di Campagna Amica aldi via San Teodoro 74 a Roma, chea servizio delle famiglie che vogliono tornare a consumare prodotti freschi, di stagione, del territorio a chilometri zero. Nei mercati di Campagna Amica sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilita’ di disinfettanti, ingressi contingentati per evitare affollamenti e il rispetto delle distanze di sicurezza ma anche iniziative per l’ordinazione e la consegna ...

AriannaAmbrosi0 : RT @coldiretti: #coronavirus, Coldiretti: domani venerdì 8 maggio torna la spesa dal contadino al mercato @CampagnaAmicaCM in via San Teodo… - coldiretti : #coronavirus, Coldiretti: domani venerdì 8 maggio torna la spesa dal contadino al mercato @CampagnaAmicaCM in via S… - ColdirettiUmbr : Riaprono i Mercati umbri di @campagnamica. Oggi a Pian di Massiano di #Perugia, domani a #Terni in via della Rinasc… - zazoomnews : Pomezia domani riapre il mercato della Coldiretti - #Pomezia #domani #riapre #mercato - CorriereCitta : Pomezia, domani riapre il mercato della Coldiretti -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti domani Coldiretti: domani a Circo Massimo riapre mercato RomaDailyNews Bibbiena, riparte il mercato. Hanno presidiato gli agenti della Polizia Municipale e alcuni volontari dell’Associazione dei Carabinieri

Ha riaperto questa mattina il mercato di Bibbiena che fa da apripista in questa nuova fase e sarà seguito domani da quello di Soci poi sabato dal mercato Coldiretti di Bibbiena Stazione, ovviamente co ...

Gli agricoltori in soccorso degli animali dello zoo rimasti senza cibo

A causa dell’emergenza coronavirus è allarme fame per gli animali dello zoo d’Abruzzo (Rocca San Giovanni) rimasti senza sostentamento per la mancanza di visitatori dettata dalla chiusura necessaria p ...

Ha riaperto questa mattina il mercato di Bibbiena che fa da apripista in questa nuova fase e sarà seguito domani da quello di Soci poi sabato dal mercato Coldiretti di Bibbiena Stazione, ovviamente co ...A causa dell’emergenza coronavirus è allarme fame per gli animali dello zoo d’Abruzzo (Rocca San Giovanni) rimasti senza sostentamento per la mancanza di visitatori dettata dalla chiusura necessaria p ...