Cara Delevingne e Ashley Benson, è addio (dopo due anni d’amore) (Di giovedì 7 maggio 2020) A fine febbraio le avevamo viste mano nella mano alla Milano Fashion Week. Bellissime e innamoratissime, Cara Delevingne, 27 anni, e Ashley Benson, 30, erano state la coppia più fotografata. Ma ora dagli States arriva la notizie della rottura. Dopo due anni di relazione, come rivela People, la supermodella britannica e l’attrice americana si sono lasciate. L’addio, come precisa il magazine, risalirebbe allo scorso aprile: «Cara e Ashley hanno sempre vissuto una relazione fatta di alti e bassi, ma ora è davvero finita», ha assicurato a People un insider, aggiungendo che la Delevingne è in quarantena con alcune amiche, tra cui la collega Kaia Gerber, l’attrice Margaret Qualley e sua sorella Rainey. Le dirette interessate, per ora, non hanno confermato né smentito la notizia. Leggi su vanityfair Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate? Quarantena separate e silenzio sui social

neverbelovato : RT @lmjxdown: cara delevingne e ashley benson - fvckingavocado : RT @artvsticstyles: COME CARA DELEVINGNE E ASHLEY BENSON SI SONO LASCIATE OH MA CHE SUCCEDE MA CHE VUOLE QUEST’ANNO DA NOI CRISTO SPARISCI - hosempresonnoo : RT @artvsticstyles: COME CARA DELEVINGNE E ASHLEY BENSON SI SONO LASCIATE OH MA CHE SUCCEDE MA CHE VUOLE QUEST’ANNO DA NOI CRISTO SPARISCI - paolaaxx_ : RT @artvsticstyles: COME CARA DELEVINGNE E ASHLEY BENSON SI SONO LASCIATE OH MA CHE SUCCEDE MA CHE VUOLE QUEST’ANNO DA NOI CRISTO SPARISCI - itsminsz : RT @dcucomics: A Cara Delevingne e a Ashley Benson se separaram, ok, essa eu senti... -