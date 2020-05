Calcagno (Aic): «Riprendere a giocare, in sicurezza, per tamponare la crisi» (Di giovedì 7 maggio 2020) Su Milano Finanza un’intervista al vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno. “L’importante è Riprendere a giocare, ovviamente garantendo la sicurezza necessaria. Solo così si può pensare di tamponare la crisi che si è venuta a creare. Poi però bisogna cambiare la struttura del nostro calcio. Il calcio italiano è quello che tra i principali Paesi europei distribuisce meno ai più piccoli. Sia in termini di quanto la Serie A retrocede alle divisioni inferiori: e sia per quel che concerne la forbice tra quanto incassano i top club e le società piccole in Serie A”. Sul taglio degli stipendi: “Posso capire che i top club possano chiedere la sospensione di alcune mensilità a star milionarie, ma noi abbiamo società minori che vogliono che i propri dipendenti si ... Leggi su ilnapolista Calcagno (Aic) : «Ripartire - ma cambiando il sistema : più soldi ai club più piccoli»

Calcagno (Aic) : “Spadafora non è avverso allo sport. Vogliamo farci trovare pronti all’ok del Governo”

