AIC, Calcagno: «Torniamo a giocare per tamponare la crisi» (Di giovedì 7 maggio 2020) Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha trattato i temi principali che riguardano il futuro del calcio italiano Il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno ha fatto il punto della situazione sul futuro del calcio italiano: «L’importante è riprendere a giocare, ovviamente garantendo la sicurezza necessaria. Solo così si può pensare di tamponare la crisi che si è venuta a creare. Poi però bisogna cambiare la struttura del nostro calcio, che è quello tra i principali Paesi europei che distribuisce meno ai più piccoli». «Sia in termini di quanto la Serie A retrocede alle divisioni inferiori: in Italia siamo sul 10% dei proventi, mentre in altri campionati si va dal 15 al 17%. E sia per quel che concerne la forbice tra quanto incassano i top club e le società piccole in Serie A. In ... Leggi su calcionews24 Calcagno (Aic) : «Riprendere a giocare - in sicurezza - per tamponare la crisi»

Calcagno (Aic) : «Ripartire - ma cambiando il sistema : più soldi ai club più piccoli»

Calcagno (Aic) : “Spadafora non è avverso allo sport. Vogliamo farci trovare pronti all’ok del Governo” (Di giovedì 7 maggio 2020) Umberto, vicepresidente dell’AIC, ha trattato i temi principali che riguardano il futuro del calcio italiano Il vicepresidente dell’AIC Umbertoha fatto il punto della situazione sul futuro del calcio italiano: «L’importante è riprendere a, ovviamente garantendo la sicurezza necessaria. Solo così si può pensare dilache si è venuta a creare. Poi però bisogna cambiare la struttura del nostro calcio, che è quello tra i principali Paesi europei che distribuisce meno ai più piccoli». «Sia in termini di quanto la Serie A retrocede alle divisioni inferiori: in Italia siamo sul 10% dei proventi, mentre in altri campionati si va dal 15 al 17%. E sia per quel che concerne la forbice tra quanto incassano i top club e le società piccole in Serie A. In ...

FcInterNewsit : Aic, Calcagno: 'Torniamo a giocare per tamponare la crisi. Poi cambiamo la struttura del nostro calcio' - umbertocalcagno : RT @assocalciatori: “NO SACRIFICI AI CALCIATORI DI @LegaProOfficial ” Il Vicepresidente AIC #Calcagno su MF ?? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Guerra nell'#Aic, #Tardelli: 'Chiarezza sui bilanci'. Frecciata al fratello di #Calcagno: 'Assunto per vincoli di parentela?'… - infoitsport : Guerra nell'Aic, Tardelli: 'Chiarezza sui bilanci'. Frecciata al fratello di Calcagno: 'Assunto per vincoli di pare… - okcalciomercato : AIC, Calcagno: “L’importante è tornare in campo, poi bisogna cambiare la struttura del nostro calcio”… -