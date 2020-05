“Vieni a giocare da noi, puoi bere e andare in discoteca, ti copro io”: Nasri e il rapporto con Sampaoli (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: ‘Vieni a giocare da noi, puoi bere, andare in discoteca e fare quello che vuoi, ti copro io. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel weekend’. Addirittura una volta che non potevo giocare e volevo tornare dalla mia famiglia, si è offerto di andare a controllare casa mia e di tenermi il cane”. E’ Samir Nasri a parlare così, raccontando in una diretta Instagram il suo rapporto con Sampaoli, che lo ha allenato al Siviglia. Parole riprese da ‘Il Posticipo’.L'articolo “Vieni a giocare da noi, puoi bere e andare in discoteca, ti copro io”: Nasri e il rapporto con Sampaoli CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: ‘Vieni ada noi,ine fare quello che vuoi, tiio. Tutto quello che ti chiedo è dibene in campo nel weekend’. Addirittura una volta che non potevoe volevo tornare dalla mia famiglia, si è offerto dia controllare casa mia e di tenermi il cane”. E’ Samira parlare così, raccontando in una diretta Instagram il suo rapporto con Sampaoli, che lo ha allenato al Siviglia. Parole riprese da ‘Il Posticipo’.L'articolo “Vieni ada noi,in, tiio”:e il rapporto con Sampaoli CalcioWeb.

