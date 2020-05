Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di mercoledì 6 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Antonio Agosta, giovane venditore porta a porta inventò nel 1964 il primo trabattello della storia per far sudare meno gli imbianchini. Facile da trasportare e da chiudere, lo brevettò come 'Modello Italia'. Ebbe così successo che la ditta 'Svelt' è arrivata sprintando fino in Borsa. "Eclettico", ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di mercoledì 6 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Antonio Agosta, giovane venditore porta a porta inventò nel 1964 il primo trabattello della storia per far sudare meno gli imbianchini. Facile da trasportare e da chiudere, lo brevettò come 'Modello Italia'. Ebbe così successo che la ditta 'Svelt' è arrivata sprintando fino in Borsa. "Eclettico", ...

Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - zazoomnews : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli - francesco60221 : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - chiaramondi : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - arquer12 : RT @Adri19510: Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via Zazoom Blog Fase 2, Messina. De Luca: “Non è il liberi tutti, assembramenti sullo Stretto sono prova che modello Musumeci-Conte è sbagliato”

“Per le regioni meridionali si sta attendendo per arrivare a ciò che abbiamo chiesto da subito: un allentamento delle restrizioni con modalità differenziata per territorio, in base alla situazione epi ...

Milano, Sala: "Regione Lombardia faccia chiarezza su tamponi e test sierologici"

Test sierologici, dal 29 aprile al via in tutta la Lombardia: inizia anche Milano Domani mercoledì 29 aprile, come annunciato in precedenza dalla Regione, saranno attivati gli altri centri della Lomba ...

“Per le regioni meridionali si sta attendendo per arrivare a ciò che abbiamo chiesto da subito: un allentamento delle restrizioni con modalità differenziata per territorio, in base alla situazione epi ...Test sierologici, dal 29 aprile al via in tutta la Lombardia: inizia anche Milano Domani mercoledì 29 aprile, come annunciato in precedenza dalla Regione, saranno attivati gli altri centri della Lomba ...