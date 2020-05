Pallanuoto | Ratko Rudic | “Felice di terminare la carriera da allenatore alla Pro Recco”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un addio definitivo, in un momento purtroppo tutt’altro che felice. Termina qui ladadi: il più grande di sempre in questo ruolo lascia la Pro Recco e dice stoppossibilità di tornare in panchina anche in futuro. Il mister croato, ormai quasi 72enne, aveva già deciso di fermarsi al termine di questa stagione, ma il Coronavirus ha anticipato i tempi. Questa la sua lettera d’addio in un comunicato: “Ho accettato l’incaricoPro Recco sposando le idee del presidente Maurizio Felugo e un importante progetto diche, oltre ai risultati e al miglioramento del gioco, puntasse anche sulla promozione del nostro sport in Italia, nel mondo e sui media, l’avvicinamento e l’investimento sui giovani, la creazione di accademie in tutta Italia, l’organizzazione delle partite di ...