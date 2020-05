Modena I tablet della scuola arrivano a casa con i volontari

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Alle famiglie impossibilitate ad uscire Croce Blu ha portato a domicilio i dispositivi mobili acquistati dall’Istituto comprensivo 8 per accedere alla didattica a distanza. Non solo farmaci e spesa alimentare. Anche isono arrivati direttamente a domicilio grazie aidi Croce Blu e con la collaborazione del settore Istruzione del Comune. I dispositivi mobili fanno parte dei 40acquistati dall’Istituto Comprensivo 8 con i Fondi del “Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, Risorse per piattaforme e strumenti digitali, dispositivi digitali e connettività di rete” e destinati quindi a sostenere gli studenti di famiglie meno abbienti nei percorsi di apprendimento a distanza. È evidente infatti quanto, in una fase in cui l’unica didattica possibile è quella a distanza, la mancanza di dotazioni e connessioni digitali ...