MioCinema: al via la piattaforma streaming per il cinema d'autore, si parte con I miserabili di Ladj Ly (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lucky Red, Circuito cinema e MYmovies lanciano Miocinema, la prima piattaforma digitale che mette al centro la sala cinematografica e il suo pubblico. Arriva Miocinema, la nuova piattaforma digitale per gli appassionati di cinema d'autore nata da un'idea condivisa di Lucky Red, Circuito cinema e MYmovies. Il primo titolo disponibile sarà il francese I miserabili di Ladj Ly. Cliccando su www.Miocinema.it dal 18 maggio tutti gli appassionati di cinema d'autore avranno a disposizione una piattaforma a loro dedicata, focalizzata sul grande cinema di qualità. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro. Due ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lucky Red, Circuitoe MYmovies lanciano, la primadigitale che mette al centro la salatografica e il suo pubblico. Arriva, la nuovadigitale per gli appassionati did'nata da un'idea condivisa di Lucky Red, Circuitoe MYmovies. Il primo titolo disponibile sarà il francese I miserabili di Ladj Ly. Cliccando su www..it dal 18 maggio tutti gli appassionati did'avranno a disposizione unaa loro dedicata, focalizzata sul grandedi qualità. Non una sempliceon demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare alin grado di offrire oltre alla visione in sala, film in, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro. Due ...

