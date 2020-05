Lecce, il comunicato: «Tutti i test sierologici hanno dato esito negativo» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Buone notizie dal Lecce in vista della ripresa della Serie A: Tutti i test dei giallorossi sono risultati negativi. La nota del club Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha annunciato che Tutti i test effettuati sui giocatori e sui membri dello staff hanno dato esito negativo. «L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver messo a disposizione lo Stadio Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, di allenamenti in forma individuale ed in sicurezza degli atleti della prima squadra, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre a test sierologici rapidi Tutti i propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti. I predetti test, anch’essi svolti in assoluta sicurezza, hanno dato Tutti esito negativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Buone notizie dalin vista della ripresa della Serie A:dei giallorossi sono risultati negativi. La nota del club Attraverso unufficiale, ilha annunciato cheeffettuati sui giocatori e sui membri dello staff. «L’U.S.comunica che, dopo aver messo a disposizione lo Stadio Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, di allenamenti in forma individuale ed in sicurezza degli atleti della prima squadra, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre arapidii propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti. I predetti, anch’essi svolti in assoluta sicurezza,». Leggi su Calcionews24.com

Il Lecce si sta preparando a tornare ad allenarsi e in vista della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo ha provveduto ad effettuare, in via preventiva, test seriologici a tutti i suoi tessera ...

La Serie A torna in campo durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Molti club del massimo campionato italiano hanno autorizzato la ripresa degli allenamenti individuali presso i rispettivi centri ...

