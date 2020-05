Jason Mraz pubblica Wise Woman, secondo estratto da Look for the Good (testo) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Jason Mraz pubblica Wise Woman, secondo estratto dall’album, in uscita a giugno, Look for the Good (testo) Jason Mraz ha pubblicato “Wise Woman” secondo inedito estratto da Look for the Good, il nuovo album in uscita il 19 giugno sotto etichetta BMG. Il singolo è stato preceduto dal primo inedito e title track dell’album “Look for the Good”, scelto dalla First Lady di New York City Chirlane McCray come colonna sonora della campagna della grande mela “Food For Heroes” che raccoglie fondi per distribuire pasti caldi a tutti gli operatori sanitari impegnati a combattere l’emergenza COVID. “Wise Woman è una canzone sulla Madre Terra e sull’amore e il nutrimento che viene dalle donne”, ha detto Mraz. “Si concentra su un giardino di erbe aromatiche, un piccolo esempio della capacità di Madre ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 6 maggio 2020)dall’album, in uscita a giugno,for thehato “ineditodafor the, il nuovo album in uscita il 19 giugno sotto etichetta BMG. Il singolo è stato preceduto dal primo inedito e title track dell’album “for the”, scelto dalla First Lady di New York City Chirlane McCray come colonna sonora della campagna della grande mela “Food For Heroes” che raccoglie fondi per distribuire pasti caldi a tutti gli operatori sanitari impegnati a combattere l’emergenza COVID. “è una canzone sulla Madre Terra e sull’amore e il nutrimento che viene dalle donne”, ha detto. “Si concentra su un giardino di erbe aromatiche, un piccolo esempio della capacità di Madre ...

LouddMagazine : JASON MRAZ pubblica 'Wise Woman' secondo estratto da LOOK FOR THE GOOD il nuovo album in uscita il 19 giugno via BM… - SkyTG24 : Jason Mraz pubblica il singolo Wise Woman - RadioWebItalia : Jason Mraz Il vincitore dei Grammy Awards pubblica “Wise Woman” via @@RadioWebItalia - OltreleColonne : Il vincitore dei Grammy Awards Jason Mraz, pubblica “Wise Woman” - fdrcngr : Comunque Jason Mraz nel 2007 ha cantato e suonato all’ami ami L’anno dopo è uscita “I’m yours” Sempre detto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Mraz JASON MRAZ esce "Wise Woman" il nuovo singolo Newsic “Look for the good”, testo e video del nuovo brano di Jason Mraz

Il testo e il videoclip del singolo da parte del nuovo album in uscita a giugno. Le canzoni che fanno parte della raccolta ...

Il testo e il videoclip del singolo da parte del nuovo album in uscita a giugno. Le canzoni che fanno parte della raccolta ...