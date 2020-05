Il Coronavirus e i casi di reinfezione in Corea del Sud: scoperta la causa, non è una “seconda malattia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo settimane di sospetti e ipotesi in Corea del Sud sulla possibilità di reinfezioni da nuovo Coronavirus dopo un primo contagio, Oh Myoung-don, medico dell’ospedale Universitario di Seul, ha fatto chiarezza sulla questione: in una conferenza stampa ha spiegato che potrebbe trattarsi di un limite del test che cerca le particelle del materiale genetico del virus e che non riesce a distinguere i frammenti genetici ancora attivi da quelli inattivi. Nella struttura di Seul erano segnalati recentemente oltre 260 casi di reinfezione. Anche il virologo Guido Silvestri, professore ordinario di Patologia Generale alla Emory University di Atlanta, ha parlato dell’argomento, sulla sua pagina Facebook, spiegando: “Dopo aver spaventato mezzo mondo con la storia dei pazienti guariti che si riammalavano, i ricercatori Coreani hanno ora specificato con grande chiarezza ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - prosegue il trend positivo in Basilicata : solo 3 casi su quasi 600 tamponi

