I calciatori dell'Inter: niente allenamenti finché non saremo certi di essere tutti negativi (Di mercoledì 6 maggio 2020) I calciatori dell'Inter frenano sulla ripartenza. Vogliono essere certi che non ci siano contagiati in squadra e poi, solo poi, tornare ad allenarsi. Lo scrive il Corriere della Sera. "Prima la salute, poi il calcio. Il messaggio arriva forte dai giocatori dell'Inter. Non torneranno ad allenarsi finché loro, lo staff tecnico, la dirigenza e tutte le persone coinvolte nella vita della squadra non avrà l'esito dei tamponi e degli esami del sangue. Un segnale, il primo in questo senso, lanciato dai calciatori contro una ripresa affrettata". La Lombardia, del resto, ha una situazione completamente diversa da quella del resto d'Italia. E' stata la regione più colpita dal virus e una certa difficoltà nell'effettuare i tamponi. "L'Inter già lunedì ha iniziato le visite, ma la situazione ...

