Gaffe per Benedetta Parodi: i fan contestano come usa la mascherina (Di mercoledì 6 maggio 2020) Benedetta Parodi è finita nel mirino delle critiche, alcune ironiche altre più aspre, per un post pubblicato su Instagram. Nella foto che la vede ritratta assieme al figlio Diego molti utenti hanno notato un dettaglio di assoluta importanza considerato il periodo legato alla diffusione del Coronavirus: la conduttrice, infatti, ha indossato la mascherina nel verso sbagliato. La Gaffe di Benedetta Parodi È passato ormai qualche mese da quando ha avuto inizio l’incubo Coronavirus. I cittadini di tutto il mondo hanno dovuto radicalmente modificare le proprie abitudini per cercare di rallentarne la diffusione. A cominciare dalle mascherine, il principale dispositivo di protezione che tutti dovrebbero indossare per contribuire, nel proprio piccolo, a fare la propria parte. Non tutti però hanno ancora capito come vanno utilizzate: in quale verso vanno ... Leggi su thesocialpost Papa Francesco : “Io già santo? Non lo dica due volte che forse ci troviamo all’inferno eh”. Ecco perché la frase del Pontefice non è stata una gaffe ma solo una battuta

"Rabiot - sei tu!" - che gaffe di Cuadrado : inopportuno commento sotto il post per Andrea Fortunato

"L'Ue ha accolto la nostra richiesta" - gaffe per la grillina pro-Conte : cosa dimentica... A "sistemarla" ci pensa il renziano (Di mercoledì 6 maggio 2020)è finita nel mirino delle critiche, alcune ironiche altre più aspre, per un post pubblicato su Instagram. Nella foto che la vede ritratta assieme al figlio Diego molti utenti hanno notato un dettaglio di assoluta importanza considerato il periodo legato alla diffusione del Coronavirus: la conduttrice, infatti, ha indossato lanel verso sbagliato. LadiÈ passato ormai qualche mese da quando ha avuto inizio l’incubo Coronavirus. I cittadini di tutto il mondo hanno dovuto radicalmente modificare le proprie abitudini per cercare di rallentarne la diffusione. A cominciare dalle mascherine, il principale dispositivo di protezione che tutti dovrebbero indossare per contribuire, nel proprio piccolo, a fare la propria parte. Non tutti però hanno ancora capitovanno utilizzate: in quale verso vanno ...

NicolaPorro : L'iniziativa del Comune di Napoli per la celebrazione del #1maggio ha dell'incredibile. Ce la racconta Michael Sfar… - tommy_rai : ...classico momento di #rifornimento (ebbene sì) anche per noi...durante le gare di #openwater #nuotodifondo ????????????… - Tilikerta1 : RT @mairzuc23: @CorSport Peggio di chi ha un track record di gaffe che imbarazza tutti gli enti per i quali ha lavorato (vedi anche jenny-a… - mairzuc23 : @CorSport Peggio di chi ha un track record di gaffe che imbarazza tutti gli enti per i quali ha lavorato (vedi anch… - fatuciuccio : @stefaniatalpo Huffpost 5.6.2015 ''Il migrante è un gerundio'... Protagonista della gaffe grammaticale è Matteo Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe per Gaffe per Benedetta Parodi: i fan contestano come usa la mascherina Thesocialpost.it Si spoglia con la webcam accesa: gaffe a luci rosse al consiglio comunale in streaming

Gaffe a luci rosse al consiglio comunale in diretta streaming: mentre era in corso la riunione del consiglio con 25 partecipanti, uno di loro, il revisore dei conti Carmine Mannea, si è spogliato non ...

Belen Rodriguez, gaffe e rivelazione su Stefano/ “Non si era accorto che ero incinta”

Belen Rodriguez è stata grande protagonista nella quarta puntata dell’ultima edizione di Tu si que vales, in replica oggi 6 maggio su Canale 5. Prima una rivelazione sulla gravidanza, poi una piccola ...

Gaffe a luci rosse al consiglio comunale in diretta streaming: mentre era in corso la riunione del consiglio con 25 partecipanti, uno di loro, il revisore dei conti Carmine Mannea, si è spogliato non ...Belen Rodriguez è stata grande protagonista nella quarta puntata dell’ultima edizione di Tu si que vales, in replica oggi 6 maggio su Canale 5. Prima una rivelazione sulla gravidanza, poi una piccola ...