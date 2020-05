#Firma il sogno di un futuro senza Sma (Di mercoledì 6 maggio 2020) #Firma il sogno di un futuro senza Sma L’atrofia muscolare spinale non è stata sconfitta, ma negli ultimi anni sono cambiate le attese e le aspettative, tanto da far vincere la speranza sulla paura. Oggi i nuovi farmaci e trial rendono il futuro pensabile, sia per i bambini che per gli adulti. La SMA è una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie ed è la prima causa di morte genetica infantile. Colpisce soprattutto in età pediatrica (in Italia 1 persona su 40 è portatore sano; 1 bambino su 6 mila ne è colpito) rendendo difficili gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi deglutire e respirare. Famiglie SMA è l’associazione nata 18 anni fa da famiglie e persone che ogni giorno la affrontano nella loro quotidianità. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 maggio 2020)ildi unSma L’atrofia muscolare spinale non è stata sconfitta, ma negli ultimi anni sono cambiate le attese e le aspettative, tanto da far vincere la speranza sulla paura. Oggi i nuovi farmaci e trial rendono ilpensabile, sia per i bambini che per gli adulti. La SMA è una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie ed è la prima causa di morte genetica infantile. Colpisce soprattutto in età pediatrica (in Italia 1 persona su 40 è portatore sano; 1 bambino su 6 mila ne è colpito) rendendo difficili gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi deglutire e respirare. Famiglie SMA è l’associazione nata 18 anni fa da famiglie e persone che ogni giorno la affrontano nella loro quotidianità. ...

