Emozioni azzurre | la SSC Napoli propone una nuova rubrica | svelato il 1°

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La SSC, attraverso le colonne del proprio sito ufficiale, ha lanciato la", un amarcord di cosa è accaduto giorno per giorno.

100x100Napoli : “Emozioni azzurre”, il Napoli propone la nuova rubrica: è Hamsik il primo protagonista - MundoNapoli : La SSC Napoli lancia la sua nuova rubrica: “Emozioni azzurre” - news24_napoli : SSC Napoli lancia la nuova rubrica ‘Emozioni azzurre’: il 6 maggio di… - tuttonapoli : 'Emozioni azzurre', la SSC Napoli propone una nuova rubrica: il 1° protagonista è Hamsik - sscalcionapoli1 : Emozioni azzurre. Due anni fa l’ultimo gol di Hamsik con il Napoli in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Emozioni azzurre

Tutto Napoli

La SSC Napoli, attraverso le colonne del proprio sito ufficiale, ha lanciato la nuova rubrica "Emozioni azzurre", un amarcord di cosa è accaduto giorno per giorno. Il primo protagonista non poteva che ...Il 6 maggio del 2018 Marek Hamsik ha segnato l'ultimo gol con la maglia azzurra in Serie A. . Il match era Napoli-Torino terminato 2-2. Marek al minuto 71 infilò uno splendido destro sotto la traversa ...