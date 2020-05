Coronavirus | sedie vuote davanti all’Arco della Pace di Milano | la protesta di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I titolari di ristoranti, bar e pub dihanno manifestato questa mattina, mercoledì 6 aprile,all’Arco. Simbololedei loro locali che “rimarrannovisiti i rischi che stiamo correndo” e cartelli emblematici “Io non apro” oppure “Se apriamo falliamo”. I titolari chiedono certezze sulle norme per poter riaprire in sicurezza e sul sostegno economico. Il rischio è quello di riaprire per poi restare senza clienti. “Siamo qui perché dopo una settimana dall’incontro in Comune non abbiamo ottenuto praticamente niente” dice Paolo. “Vogliamo essere ascoltati, finora non lo ha fatto nessuno” sottolinea Savino. “Impossibile star chiusi e avere sulle spalle affitti e utenze. Nulla è sospeso ma solo rimandato” aggiunge Andrea. ...