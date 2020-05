Coronavirus, fase 2 a Napoli: è boom di consegne a domicilio di pizze (Di mercoledì 6 maggio 2020) Napoli e l’amore per la pizza: l’inizio della fase 2 ha portato un vero e proprio boom di consegne a domicilio. L’inizio della fase 2 ha fatto scattare un vero e proprio boom a Napoli per il delivery, ovvero le consegne a domicilio. Dopo lo stop di oltre un mese voluto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dal 27 aprile in poi si registra un’impennata di prenotazioni, che oscilla a seconda delle zone e delle tipologie di locale. Soprattutto tra gli amanti della pizza, che durante la quarantena si sono spesso cimentati nel prepararla a casa, c’era grande voglia di riassaporare il gusto dell’eccellenza preparata dai pizzaiuoli. Si va per esempio da un più 250% di Giappo a Chiaia al più 30% della storica pizzeria Lombardi in centro storico, passando dal più 40% di Starita. E non è un caso che le richieste di ... Leggi su 2anews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : pasticceria riapre nella Fase 2 e regala dolci ai bisognosi a Napoli

Coronavirus - Conte si pronuncia sui primi giorni della Fase 2 : ecco come sta andando

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Coronavirus, termoscanner in spiaggia e tra gli ombrelloni almeno 10 metri Corriere della Sera Cassa integrazione, Abruzzo ultima regione per i pagamenti

“Come avevamo già detto più volte nelle settimane passate, il ritardo che Regione Abruzzo ha accumulato nelle prime settimane per far partire la macchina burocratica della Cassa Integrazione in Deroga ...

CORONAVIRUS. PALUDETTI (GEMELLI): ECCO COME CAMBIA VISITA OTORINO

Proprio in questi giorni come Societa’ Italiana di Otorinolaringoiatria stiamo mettendo a punto un protocollo di orientamento da condividere a tutti gli specialisti su come gestire le visite e il ...

