Coronavirus, 81 casi nel Lazio: ecco la mappa delle Asl (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono 81 i casi di Coronavirus nel Lazio. In realtà, come riporta il bollettino dell’Asl Roma 5 dei 29 casi che sono stati registrati dall’Azienda Sanitaria, 22 sono un recupero di notifiche arretrate. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 4 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la Calabria è fuori dal tunnel : sempre più tamponi - sempre meno casi. TUTTI NEGATIVI i fuori sede rientrati dal Nord

In Lombardia tornano a salire i morti, mentre scendono i ricoveri e il numero dei posti occupati in terapia intensiva CREMONA (6 maggio 2020) - Rimane stabile il numero dei nuovi casi di positività al ...

Una tragedia negli Stati Uniti. È giallo su un ricercatore dell'Università di Pittsburgh, in Pennsylvania, prossimo a fare importanti scoperte sul Covid-19 e trovato morto nella sua casa, ucciso da al ...

