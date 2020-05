Conte: riaperture anticipate se contagi in calo in prossimi 3 giorni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo valuta di anticipare la riapertura delle attività commerciali se il dato sui contagi da Covid-19 continuerà a calare per i prossimi tre giorni, a partire da oggi e fino a venerdì. Tre giorni di tempo, dunque, per decidere se riaprire prima del previsto. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con Rete Imprese. Leggi su ilfogliettone Parrucchieri e bar - ipotesi riaperture regionali il 18. Conte : «Negozi - valutiamo di anticipare le date»

Conte : se sarà possibile ci saranno riaperture anticipate

Conte - ‘Riaperture anticipate se i dati lo consentiranno’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo valuta di anticipare la riapertura delle attività commerciali se il dato suida Covid-19 continuerà a calare per itre, a partire da oggi e fino a venerdì. Tredi tempo, dunque, per decidere se riaprire prima del previsto. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Giuseppenel corso dell'incontro con Rete Imprese.

Agenzia_Ansa : #Fase2 Conte: 'Riaperture anticipate se i dati lo consentiranno' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Fase2, #Conte alle imprese: 'Non vogliamo prolungare il #lockdown'. 'Valutiamo riapertura anticipata dei negozi'… - Agenzia_Ansa : #Fase2, #DeMicheli: 'Buono fino a 500 euro per bici e monopattini'. Allo studio il buono dedicato alla mobilità alt… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Fase2, #Conte alle imprese: 'Non vogliamo prolungare il #lockdown. Valutiamo la riapertura anticipata dei negozi' #ANSA… - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: #Fase2, #Conte alle imprese: 'Non vogliamo prolungare il #lockdown. Valutiamo la riapertura anticipata dei negozi' #ANSA… -