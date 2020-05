«A marzo questo virus era uno tsunami, ora è diventato un’ondina» (Di mercoledì 6 maggio 2020) La comunità scientifica ha cominciato a domandarsi se il covid stia diventando meno aggressivo. Il virus, secondo quanto appreso dagli studi di alcuni esperti, starebbe perdendo potenza in termini di contagiosità. «Stiamo osservando che il virus perde potenza. Evolve, ma perde contagiosità e, probabilmente, letalità», ha detto Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Anche il direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, va in questa direzione, affermando che «a marzo questo virus era uno tsunami, ora è diventato un’ondina». Perché il virus si starebbe depotenziando? Ci sono una serie di ipotesi che spiegherebbero il calo di ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il bilancio del 24 aprile : 420 morti - mai a questo livello dal 17 marzo. I guariti superano le 60mila unità

Residenza San Camillo - «a marzo morti 29 ospiti : fermate questo focolaio»

Napoli - il Questore ha emesso 22 daspo nel mese di marzo : i dettagli (Di mercoledì 6 maggio 2020) La comunità scientifica ha cominciato a domandarsi se il covid stia diventando meno aggressivo. Il, secondo quanto appreso dagli studi di alcuni esperti, starebbe perdendo potenza in termini di contagiosità. «Stiamo osservando che ilperde potenza. Evolve, ma perde contagiosità e, probabilmente, letalità», ha detto Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Anche il direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, va in questa direzione, affermando che «aera uno, ora èun’ondina». Perché ilsi starebbe depotenziando? Ci sono una serie di ipotesi che spiegherebbero il calo di ...

ricpuglisi : Oggi 3 maggio i casi confermati di #COVID19 in Italia sono cresciuti dello 0,66%: da 209328 a 210717, per un increm… - Nene_yibo : 'Perchè dovremo togliere questo valore agli studenti?'. 'Gli studenti vogliono un esame serio'. 'Ricorderete questo… - stefano56937755 : @ciaodom @Dagherrotipo1 @LegaSalvini Ci servivano proprio gli immigrati da regolarizzare in questo momento.....i so… - fdi_GdC : Come mai in Puglia c’è un +8.7% di decessi di marzo, quattro volte più alto di quello del Mezzogiorno ? L'On.… - MatteoParadisi : @lorepregliasco Guardare al numero quando anni precedenti avevano trend e livello diversi a febbraio e metà di marz… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo questo A marzo cresce l’indice del disagio sociale Quotidiano di Sicilia Salvini dopo due mesi torna a mostrare il rosario sui social. Ecco come è cambiata la comunicazione del leader rispetto ai simboli cattolici

MILANO - Rosario e crocifisso di Medugorje in mano, "una preghiera per voi, per chi è solo, per chi soffre, per chi non ha perso la speranza". Dopo qualche mese di assenza, ritorna l'esibizione di fed ...

Record Disney+, incassa 16,5 milioni di abbonati in 10 giorni

In solamente cinque mesi dal lancio gli abbonati Disney+ hanno toccato quota 50 milioni registrati all’inizio di aprile, ma la crescita del servizio TV in streaming non accenna a rallentare, anzi. Gli ...

MILANO - Rosario e crocifisso di Medugorje in mano, "una preghiera per voi, per chi è solo, per chi soffre, per chi non ha perso la speranza". Dopo qualche mese di assenza, ritorna l'esibizione di fed ...In solamente cinque mesi dal lancio gli abbonati Disney+ hanno toccato quota 50 milioni registrati all’inizio di aprile, ma la crescita del servizio TV in streaming non accenna a rallentare, anzi. Gli ...