Zaia supera Salvini nel gradimento dei leghisti e per il Financial Times è l’astro nascente (Di martedì 5 maggio 2020) Lo dice anche il Financial Times nel suo editoriale di oggi: «L’astro nascente di Venezia offusca Salvini». E il punteggio di Zaia vola, arrivando a quota 50% secondo i sondaggi del politologo della Luiss Roberto D’Alimonte. L’alto indice di gradimento per il governatore veneto è da attribuire al successo nella gestione del coronavirus nella sua regione, come dicono i dati, ma anche al suo modo di comportarsi in questa emergenza. La sua amministrazione è stata spesso paragonata a quella dell’omonimo lombardo, Fontana, evidenziando le differenze a tutti i livelli. LEGGI ANCHE >>> Quanto piace a Salvini l’idea di Fontana di «chiuderla con le chiusure» in Lombardia il 4 maggio Zaia e l’«offuscamento» di Matteo Salvini Il Financial Times è arrivato a parlare ... Leggi su giornalettismo Sondaggi - Demos : “Fiducia nel governo in calo - ma ancora al 63%. Conte in testa - Zaia e Speranza superano Meloni e Salvini”

Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 2 maggio, in Veneto, con i dati di guariti e morti. La Regione aggiunge sedici nuovi morti e supera, purtroppo, la quota di 1.500 vittime. I deceduti (tra os ...

Fase 2: primo check sui contagi fra 1 settimana. Al via i primi 150mila test sierologici

Un monitoraggio stretto, pressoché in tempo reale, che consenta di richiudere tutto se dovesse delinearsi la necessità di farlo. Nella sostanza: uno “stress test” continuo sulla decisione di riaprire ...

