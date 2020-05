Simona Tagli e la figlia Georgia Salone di bellezza chiuso | ma ancora per poco

(Di martedì 5 maggio 2020)e la, in collegamento con Pomeriggio 5, dal suodi, annuncia di essere pronta a tornare alla normalità.

HeyThreshold : La 'paladina' lgbtiq+ Barbara D'Urso, che invita a #Pomeriggio5 Simona Tagli, fa forse finta di non conoscere le su… - d_yokr : Simona Tagli – Sthto vestitino rosa 1 – Domenica In 1991 43 sec - Kobanalk : Simona Tagli – Sthto Vestio Rosso 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Tagli

Il Sussidiario.net

Simona Tagli, dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, si è tuffata in una nuova impresa professionale aprendo un salone di bellezza per mamme e bambini. Salone che, per l’emergenza corona ..."Sono Simona Hassan, un'educatrice professionale socio-pedagogica, dipendente di una cooperativa sociale a cui il Comune di Bologna appalta i servizi educativi scolastici. Lavoro, quindi, su appalto.